На территории Евросоюза полностью запретили полеты Boeing 737 MAX

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) приняло решение временно запретить перелеты на территории Евросоюза самолета Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9. Об этом сообщается на официальном портале европейского агентства авиационной безопасности.

Директива о летной годности вступила в силу в 22 часа по московскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что с 13 марта авиакомпания S7 Airlines временно приостанавливает эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX. Кроме того, отмечалось, что управление гражданской авиации Великобритании приняло решение временно запретить полеты самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве, сообщается на официальном портале ведомства. В сообщении говорится, что «мы в качестве меры предосторожности выпустили инструкцию о запрете любых коммерческих пассажирских рейсов (Boeing 737 MAX) любых авиалиний». Подразумеваются авиалинии, которые прибывают, отправляются или осуществляют полеты в воздушном пространстве Великобритании. Компания Boeing в ближайшее время представит обновленное программное обеспечение самолета 737 MAX.