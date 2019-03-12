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Великобритания приняла решение запретить полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

18:12, 12.03.2019
Великобритания приняла решение запретить полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве
Фото: ru.wikipedia.org

Управление гражданской авиации Великобритании приняло решение временно запретить полеты самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве, сообщается на официальном портале ведомства.

В сообщении говорится, что «мы в качестве меры предосторожности выпустили инструкцию о запрете любых коммерческих пассажирских рейсов (Boeing 737 MAX) любых авиалиний». Подразумеваются авиалинии, которые прибывают, отправляются или осуществляют полеты в воздушном пространстве Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Boeing в ближайшее время представит обновленное программное обеспечение самолета 737 MAX. Обновление было создано после крушения самолета этой модели авиакомпании Lion Air в Индонезии в октябре 2018 года, отмечается в сообщении компании. В частности, будут обновлены системы автоматического определения и коррекции положения носа самолета относительно линии горизонта.

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