S7 заявила о приостановке полетов Boeing 737 MAX

С 13 марта авиакомпания S7 Airlines временно приостанавливает эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX, сообщает «РИА-Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что управление гражданской авиации Великобритании приняло решение временно запретить полеты самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве, сообщается на официальном портале ведомства. В сообщении говорится, что «мы в качестве меры предосторожности выпустили инструкцию о запрете любых коммерческих пассажирских рейсов (Boeing 737 MAX) любых авиалиний». Подразумеваются авиалинии, которые прибывают, отправляются или осуществляют полеты в воздушном пространстве Великобритании. Компания Boeing в ближайшее время представит обновленное программное обеспечение самолета 737 MAX.