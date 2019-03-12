Boeing установит на самолетах 737 MAX новое программное обеспечение

Компания Boeing в ближайшее время представит обновленное программное обеспечение самолета 737 MAX.

Обновление было создано после крушения самолета этой модели авиакомпании Lion Air в Индонезии в октябре 2018 года, в сообщении компании. В частности, будут обновлены системы автоматического определения и коррекции положения носа самолета относительно линии горизонта.

Также Boeing внесет уточнения в материалы для подготовки пилотов.

Напомним, что 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. Он вылетел из столицы Эфиопии Аддис-Абебы и направлялся в столицу Кении Найроби. На его борту находились 149 пассажиров, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Все они погибли.

Китай уже временно запретил использовать самолеты именно этой модели. Вслед за КНР это сделали в Индонезии, Эфиопии, Марокко, Великобритании, Вьетнаме и Монголии, пишут «Ведомости».