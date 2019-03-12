В России почти на 25% снизилось число несовершеннолетних преступников

В России за последние годы почти на четверть (24,5%) сократилось число несовершеннолетних, совершивших преступления. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

При этом на 34,4% увеличилась доля несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте 14—15 лет.

Комментируя эти цифры, детский омбудсмен заявила, что необходимо совершенствовать методы профилактики и реабилитации. В качестве одного из таких механизмов она указала наставничество.

Кузнецова отметила, что наставничество не регламентировано на федеральном уровне, и предложила проработать вопрос законодательного закрепления института наставничества, передает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.



Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане подростковая преступность в 2018 году снизилась почти на 11%.