В РСПП сообщили, что количество внеплановых проверок с 2014 года почти не сократилось

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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что с 2014 года количество внеплановых проверок бизнеса почти не сократилось.

При этом, по его словам, количество организаций, в которые контролеры приходили с плановыми проверками, уменьшилось.

Так, в 2018 году плановые проверки проходили более чем в 78,5% компаний, а внеплановые — в 46%, пишет «Коммерсант».

Ранее министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил о начале разработки изменений законодательства в связи с заявленной руководством страны «регуляторной гильотиной».

Ранее с помощью этого механизма премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил снять избыточные требования контрольно-надзорных органов к бизнесу в России.