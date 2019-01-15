Медведев предложил снять избыточные требования к бизнесу с помощью «регуляторной гильотины»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил снять избыточные требования контрольно-надзорных органов к бизнесу в России. Об этом он заявил на пленарном заседании Гайдаровского форума.

«Эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чем она заключается? Все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований. И в соответствии с таким механизмом к 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий», — цитирует главу кабмина ТАСС.

Медведев отметил, что планирует дать поручение правительству проработать соответствующую дорожную карту.

Ранее Генпрокуратура опубликовала график проверок бизнеса на 2019 год.