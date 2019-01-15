Медведев предложил снять избыточные требования к бизнесу с помощью «регуляторной гильотины»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил снять избыточные требования контрольно-надзорных органов к бизнесу в России. Об этом он заявил на пленарном заседании Гайдаровского форума.
«Эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чем она заключается? Все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований. И в соответствии с таким механизмом к 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий», — цитирует главу кабмина ТАСС.
Медведев отметил, что планирует дать поручение правительству проработать соответствующую дорожную карту.
Ранее Генпрокуратура опубликовала график проверок бизнеса на 2019 год.ОбществоВластьБизнес
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым