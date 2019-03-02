Минюст начал работать над законодательным обеспечением «регуляторной гильотины»

Министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил о начале выработки изменений законодательства в связи с заявленной руководством страны «регуляторной гильотиной». Речь о глобальном пересмотре надзорных функций государства над бизнесом, сообщает Коммерсантъ.

Коновалов на прошедшей коллегии Минюста заявил, что рассматривается задача кодификации российского законодательства. Ее можно считать начавшейся после того, как сначала объявили концепцию «регуляторной гильотины», затем в послании Федеральному собранию президент РФ обозначил конкретные сроки, когда огромный массив действующих на данный момент нормативных актов станет недействующим.

Напомним, ранее министр юстиции РФ объяснил, когда может быть применимо понятие «вынужденной» коррупции.