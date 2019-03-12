В Госсовете Татарстана предложили ввести должность школьного омбудсмена

Заместитель председателя комитета Государственного совета Татарстана по социальной политике Татьяна Воропаева предложила ввести должность школьного омбудсмена.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина поддержала данную инициативу, передает пресс-служба Госсовета республики. По ее мнению, это поможет разрешению конфликтов в образовательных учреждениях.



Ранее сообщалось, что в ближайшие 3—4 года в Татарстане будет открыто шесть общеобразовательных полилингвальных школ.

Первый комплекс будет открыт в Казани. Школа «Адымнар — путь к знаниям и согласию» должна заработать уже 1 сентября 2020 года.