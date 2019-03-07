В Татарстане в ближайшие годы будет открыто шесть полилингвальных комплексов

В ближайшие 3—4 года в Татарстане будет открыто шесть общеобразовательных полилингвальных комплексов. Об этом сообщил на пленарном заседании IV Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО в Казанской ратуше первый президент РТ, Специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев.

По его словам, первый комплекс будет открыт в Казани. Школа «Адымнар — путь к знаниям и согласию» должна заработать уже 1 сентября 2020 года, передает корреспондент «Реального времени».



Напомним, что участие в заседании принимает глава ЮНЕСКО Одре Азуле, которая накануне прилетела в Казань.

Помимо проекта полилингвальных школ Азуле ознакомится с итогами реализации проекта «Культурное наследие: древний Болгар и остров-град Свияжск».