Госдума приняла законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении в России пенсий сверх прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, перерасчет коснется более 4 млн человек.

Напомним, ранее сообщалось, что перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует 18,8 млрд рублей. Такую сумму озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Перерасчет коснется около 12% неработающих пенсионеров.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры должны получить первые доплаты до 1 июля.