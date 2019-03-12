Новости общества

09:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума приняла законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

12:57, 12.03.2019
Госдума приняла законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
Фото: wikipedia.org / The wisest Clio

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении в России пенсий сверх прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, перерасчет коснется более 4 млн человек.

Напомним, ранее сообщалось, что перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует 18,8 млрд рублей. Такую сумму озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Перерасчет коснется около 12% неработающих пенсионеров.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры должны получить первые доплаты до 1 июля.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров