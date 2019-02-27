Голикова озвучила, сколько уйдет на перерасчет доплат к пенсии в 2019 году

Перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует 18,8 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Такую сумму озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Перерасчет коснется около 12% неработающих пенсионеров.

Напомним, ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому пенсионеры смогут получать дополнительные выплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума. Выплаты будут реализованы за счет исключения индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат из общей суммы материального обеспечения пенсионера, следует из справки к проекту. Законопроект берет в расчет и доплаты с 1 января 2019 года, которые неработающие пенсионеры не получили в этом году из-за процедуры определения размера социальных доплат.