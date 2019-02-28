Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля

Неработающие пенсионеры должны получить первые доплаты до 1 июля. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию, неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года»,— цитирует его пресс-служба кабмина.

Напомним, ранее сообщалось, что перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует 18,8 млрд рублей. Такую сумму озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Перерасчет коснется около 12% неработающих пенсионеров.