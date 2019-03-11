Новости общества

09:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков не увидел новизны в расследовании об офшорах «Тройки Диалог»

13:39, 11.03.2019
Песков не увидел новизны в расследовании об офшорах «Тройки Диалог»
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в расследовании об офшорной сети банка «Тройка Диалог» нет ничего нового.

По его словам, оно «весьма путаное».

«Там очень много фактов, которые были давно известны, они упоминались, и что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями», — добавил Песков, его цитирует «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось, что первый в России инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России. Это следует из расследования Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Сразу после публикации в Кремле сообщили, что оценка достоверности публикации журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности в отношении «Тройки Диалог» — в компетенции Росфинмониторинга и фискальных органов.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров