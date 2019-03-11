Песков не увидел новизны в расследовании об офшорах «Тройки Диалог»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в расследовании об офшорной сети банка «Тройка Диалог» нет ничего нового.

По его словам, оно «весьма путаное».

«Там очень много фактов, которые были давно известны, они упоминались, и что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями», — добавил Песков, его цитирует «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось, что первый в России инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России. Это следует из расследования Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Сразу после публикации в Кремле сообщили, что оценка достоверности публикации журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности в отношении «Тройки Диалог» — в компетенции Росфинмониторинга и фискальных органов.