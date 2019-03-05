OCCRP: «Тройка Диалог» Рубена Варданяна участвовала в отмывании и выводе из РФ миллиардов рублей

Первый в России инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России. Это следует из расследования Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), которое на русском языке опубликовала «Медуза».

Утверждается, что сеть функционировала с 2006 по 2013 годы. За это время в нее было переведено $4,6 млрд, выведено — $4,8 млрд.

Сеть работала по принципу «плавильного котла», то есть сначала деньги поступали на счет одной компании, затем несколько раз перемещались по счетам других компаний сети, прежде чем уйти конечным получателям. После этого, как отмечается в расследовании, отделить «грязные» деньги от «чистых» крайне трудно.

Среди получателей денег значились родственники и друзья высокопоставленных российских чиновников, а также топ-менеджеры компаний с государственным участием. Например — друг президента России Владимира Путина Сергей Ролдугин. Он, по данным OCCRP, с 2007 по 2010 годы получил из сети $69 млн.

Ранее МВД раскрыло «молдавскую схему» вывода более 37 млрд рублей из России.