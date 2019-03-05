Кремль ответил на публикацию о созданной «Тройкой Диалог» офшорной сети

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что оценка достоверности публикации журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности в отношении «Тройки Диалог» — в компетенции Росфинмониторинга и фискальных органов РФ, сообщает «Интерфакс».

Песков отметил, что «это не вопрос нашей повестки дня». Он подчеркнул, что финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации. В опубликованном расследовании утверждается, что частный инвестиционный банк Варданяна и его партнеров «Тройка Диалог» создал сеть из десятков компаний, через которые было выведено $4,8 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что первый в России инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России. Это следует из расследования Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), которое на русском языке опубликовала «Медуза».