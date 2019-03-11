Новости экономики

09:12 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Инфляция в Удмуртии по итогам двух месяцев 2019 года составила 1,1%

11:24, 11.03.2019
Инфляция в Удмуртии по итогам двух месяцев 2019 года составила 1,1%
Фото: pixabay.com

Потребительские цены в Удмуртии за январь—февраль 2019 года выросли в среднем на 1,1%, в феврале инфляция составила 0,3%, сообщает Удмуртстат.

Цены на продовольственные товары в республике за два месяца повысились на 1,2%, на непродовольственные — на 0,9%, на услуги — на 1,5%, при этом бытовые услуги подорожали на 1,8%. Годовая инфляция составила 4,3%.

Инфляция в Удмуртии по итогам 2018 года достигла 3,8%.

Напомним, в целом по России инфляция, по данным на 4 марта, составила 1,5%, в годовом выражении она ускорилась до 5,2%. Экономика Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров