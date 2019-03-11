Инфляция в Удмуртии по итогам двух месяцев 2019 года составила 1,1%

Потребительские цены в Удмуртии за январь—февраль 2019 года выросли в среднем на 1,1%, в феврале инфляция составила 0,3%, сообщает Удмуртстат.

Цены на продовольственные товары в республике за два месяца повысились на 1,2%, на непродовольственные — на 0,9%, на услуги — на 1,5%, при этом бытовые услуги подорожали на 1,8%. Годовая инфляция составила 4,3%.

Инфляция в Удмуртии по итогам 2018 года достигла 3,8%.

