Инфляция в Удмуртии по итогам 2018 года составила 3,8%

В Удмуртии инфляция по итогам 2018 года составила 3,8%, сообщает Удмуртстат. В декабре потребительские цены в среднем повысились на 0,8%.

В целом по стране инфляция в 2018 году составила 4,3%, по данным Росстата.

Продовольственные товары подорожали за год в среднем на 4%, непродовольственные — на 3,36%. Услуги обходятся жителям Удмуртии на 4% дороже, бытовые услуги — на 6,5%.

В 2017 году был зафиксирован самый низкий показатель инфляции в Удмуртии за последние годы — 1,4%, годом ранее она достигала 3,7%, а в 2015-м превышала 11%.