Инфляция в Удмуртии по итогам 2018 года составила 3,8%
В Удмуртии инфляция по итогам 2018 года составила 3,8%, сообщает Удмуртстат. В декабре потребительские цены в среднем повысились на 0,8%.
В целом по стране инфляция в 2018 году составила 4,3%, по данным Росстата.
Продовольственные товары подорожали за год в среднем на 4%, непродовольственные — на 3,36%. Услуги обходятся жителям Удмуртии на 4% дороже, бытовые услуги — на 6,5%.
В 2017 году был зафиксирован самый низкий показатель инфляции в Удмуртии за последние годы — 1,4%, годом ранее она достигала 3,7%, а в 2015-м превышала 11%.АналитикаЭкономика Удмуртия
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