В России шестую неделю подряд инфляция держится на уровне 0,1%

С 26 февраля по 4 марта недельная инфляция в России составила 0,1%. Это следует из статистики Росстата.

Стоит отметить, что на этом уровне инфляция держится уже шестую неделю подряд,

С начала 2019 года инфляция увеличилась на 1,5%, в годовом выражении она ускорилась до 5,2%.

Ранее в Центробанке сообщили, что в первом полугодии 2019 года инфляция в РФ временно ускорится на фоне повышения НДС и ослабления рубля и составит 5,0—5,5% на конец 2019 года.

Во втором полугодии темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4%.