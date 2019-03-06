В России шестую неделю подряд инфляция держится на уровне 0,1%
С 26 февраля по 4 марта недельная инфляция в России составила 0,1%. Это следует из статистики Росстата.
Стоит отметить, что на этом уровне инфляция держится уже шестую неделю подряд,
С начала 2019 года инфляция увеличилась на 1,5%, в годовом выражении она ускорилась до 5,2%.
Ранее в Центробанке сообщили, что в первом полугодии 2019 года инфляция в РФ временно ускорится на фоне повышения НДС и ослабления рубля и составит 5,0—5,5% на конец 2019 года.
Во втором полугодии темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4%.Экономика
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