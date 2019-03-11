СМИ назвали способ сделать из чиновника взяточника без его ведома

Газета «Известия» сообщила, что с помощью системы быстрых переводов по номеру мобильного телефона можно сделать из любого чиновника «взяточника».

Знающий номер чиновника человек может перечислить ему определенную сумму, а потом заявить, что это якобы было взяткой. Сам получатель не может остановить поступление денег. Автоматически коррупционером после этого госслужащий не станет, однако ему придется доказать непричастность.

«Известия» провели эксперимент, отправив 10 рублей главе Казначейства России Роману Артюхину. Тот удивился этому.

«Да ладно? То есть вы перечислили по номеру моего телефона? Ужас, ужас, кошмар. Безобразие, безобразие… Да, мне пришли 10 рублей. Это просто кошмар какой-то. Я правильно понимаю, надо разбирательство устроить? Безобразие, кошмар какой-то», — сообщил чиновник.

Ранее в феврале Центробанк полноценно запустил Систему быстрых платежей (СБП) в России для всех клиентов банков-участников проекта. Система должна позволить клиентам совершать платежи по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя.