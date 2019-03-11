Главное за выходные: авиакатастрофа в Эфиопии, арест Руслана Горринга и ограничение экс-главе ТФБ срока чтения уголовного дела

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 11 марта.

Российские конструкторы почти завершили разработку турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800 для легких самолетов и вертолетов. Испытания нового «импортозамещающего» авиадвигателя планируется начать в ближайшее время. Ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов рассказал, что уже в 2020 году планируется сертифицировать самолет с таким двигателем.

Домодедовский городской суд Московской области арестовал бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга до 7 мая. Ранее следствие предъявило Горрингу обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сам экс-чиновник не признает своей вины.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш. Ему было 96 лет. Предварительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. По данным СМИ, Этуш умер в больнице, куда его отвезли вчера из-за ухудшения здоровья. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Пермское отделение партии «Яблоко» провело конференцию, на которой председателем вновь была избрана Ольга Колоколова. Других претендентов на пост не было.

В минувшее воскресенье в Эфиопии произошла авиакатастрофа — упал лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа. Самолет летел из Аддис-Абебы в Найроби. Выживших при крушении лайнера нет. На борту были пассажиры из 33 стран, в том числе и трое россиян.

Китайская компания Hawtai может уйти с российского авторынка. В этом году марка перестала поставлять российским дилерам новые автомобили. В октябре 2018 года автомобили перестали собирать на черкесском заводе Derways.

Казанский суд установил обвиняемому экс-главе ТФБ Роберту Мусину предельный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. Завершить их чтение он должен до 16 мая.