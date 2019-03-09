Россия в ближайшее время начнет испытания нового «импортозамещающего» авиадвигателя

Российские конструкторы уже почти завершили разработку турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800 для легких самолетов и вертолетов. Испытания на авиации планируется начать в ближайшее время.

Ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов рассказал, что уже в 2020 году планируется сертифицировать самолет с таким двигателем.

ВК-800 разрабатывается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) на замену иностранным аналогам, передает RT.

Логинов отметил, что уже проведено более 60 успешных запусков ВК-800. В ближайшее время двигатель соберут «в железе» и испытают на двух самолетах.