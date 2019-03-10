Выживших в авиакатастрофе в Эфиопии нет — СМИ

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Выживших в крушении лайнера Ethiopian Airlines в Эфиопии, на борту которого находились 157 человек, нет. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на борту были пассажиры из 33 стран. Данных о нахождении россиян на борту нет.

Ранее сообщалось, что в Эфиопии произошла авиакатастрофа. Упал лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа. Самолет летел в Найроби.