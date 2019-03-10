Пермское отделение «Яблока» переизбрало председателем Ольгу Колоколову

Пермское отделение партии «Яблоко» провело конференцию, на которой председателем вновь была избрана Ольга Колоколова.

Других претендентов на пост не было, отмечает «Коммерсантъ». Так что единственного кандидата поддержали единогласно.

Также делегаты единогласно поддержали действующего зампреда реготделения Олега Сергеева в качестве нового заместителя.

На конференции Колоколова также публично прокомментировала конфликт между отделением и депутатом Пермской думы от «Яблока» Надеждой Агишевой. Она осудила сотрудничество депутата с оппозиционером и «националистом» Константином Окуневым.