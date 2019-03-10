На борту разбившегося в Эфиопии самолета были трое россиян

На борту самолета Ethiopian Airlines, который сегодня потерпел крушение в Эфиопии, были трое россиян. Об этом сообщили на пресс-конференции представители Ethiopian Airlines Group, пишет ТАСС.

По данным Mash, в российском посольстве подтвердили информацию.

Ранее в Эфиопии произошла авиакатастрофа. Упал лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа. Самолет летел из Аддис-Абебы в Найроби.

Выживших при крушении лайнера нет. На борту были пассажиры из 33 стран.