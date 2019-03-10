Компания Hawtai может уйти с российского рынка

Китайская компания Hawtai может уйти с российского авторынка.

Как пишут «Известия», в этом году марка перестала поставлять российским дилерам новые автомобили. В октябре 2018 года автомобили перестали собирать на черкесском заводе Derways.

Всего Hawtai предлагает в России две модели — HTM Boliger и Laville. Последняя, по оценке экспертов, из-за имеющейся цены не выдерживает конкуренции с похожими автомобилями других марок.

Ранее появилась информация о том, что КАМАЗ передумал производить китайские кроссоверы Hawtai.