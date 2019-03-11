Суд ограничил экс-главе ТФБ Мусину сроки чтения уголовного дела

Фото: Реальное время

Казанский суд установил обвиняемому Роберту Мусину предельный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. Завершить их чтение экс-глава «Татфондбанка» должен до 16 мая.

Как выяснило «Реальное время», ходатайство Следкома об ограничении в отношении Мусина поступило в Приволжский райсуд Казани перед мартовскими праздниками.

Ранее тот же райсуд дважды рассматривал схожие ходатайства следствия и дважды отклонял их, не находя подтверждения доводам об умышленном затягивании процедуры ознакомления.

В третий раз ходатайство было удовлетворено. Если решение райсуда вступит в силу, то уже в конце весны — начале лета выделенное дело Мусина по обвинению в злоупотреблениях полномочиями с ущербом 24,6 млрд рублей может поступить в прокуратуру.

Напомним, «крейсерская» скорость чтения Роберта Мусина — 60 из 120 томов за год — вызвала недоумение у Верховного суда РТ на последнем продлении срока домашнего ареста.

Ко дню рассмотрения ходатайства Следкома банкир одолел еще 9 томов, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Приволжского райсуда Казани.