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Суд ограничил экс-главе ТФБ Мусину сроки чтения уголовного дела

06:30, 11.03.2019 Сюжет:  Банковский кризис в РТ 7
Суд ограничил экс-главе ТФБ Мусину сроки чтения уголовного дела
Фото: Реальное время

Казанский суд установил обвиняемому Роберту Мусину предельный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. Завершить их чтение экс-глава «Татфондбанка» должен до 16 мая.

Как выяснило «Реальное время», ходатайство Следкома об ограничении в отношении Мусина поступило в Приволжский райсуд Казани перед мартовскими праздниками.

Ранее тот же райсуд дважды рассматривал схожие ходатайства следствия и дважды отклонял их, не находя подтверждения доводам об умышленном затягивании процедуры ознакомления.

В третий раз ходатайство было удовлетворено. Если решение райсуда вступит в силу, то уже в конце весны — начале лета выделенное дело Мусина по обвинению в злоупотреблениях полномочиями с ущербом 24,6 млрд рублей может поступить в прокуратуру.

Напомним, «крейсерская» скорость чтения Роберта Мусина — 60 из 120 томов за год — вызвала недоумение у Верховного суда РТ на последнем продлении срока домашнего ареста.

Ко дню рассмотрения ходатайства Следкома банкир одолел еще 9 томов, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Приволжского райсуда Казани.

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 11 марта
    Сиди дома читай свои темные делишки(криминал), срок идет . Лафа.
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    Анонимно 11 марта
    он читает не дома. вывозят в Следственный комитет
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    Анонимно 11 марта
    Плюс прогулка . Всё включено , кроме реальной отсидки.
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  • Анонимно 11 марта
    До 16 мая придётся по ночам читать. Белняжка
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  • Анонимно 11 марта
    Бедный Мусин Р. Р. читает под домашним арестом, а вот если бы сидел в СИЗО скорость чтения значительно увеличилась. Мы, вкладчики разворованных банков Татфондбанка и Интехбанка, требуем свои деньги. В СИЗО всех "неустановленных" лиц, которых все знают в лицо, Мусин Р. Р. назвал бы поименно. Так и конкурсная масса стала бы пополняться. Мы требуем возврата своих денег и не ущемляем интересы других людей. В правовом государстве не соблюдаются не нормы права, не нормы закона.
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  • Анонимно 11 марта
    Может ему помочь прочесть? Я хорошо читаю!
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  • Анонимно 12 марта
    Естественно процесс чтения в СИЗО пойдет намного быстрее ! А дома на площади 520м2 читать особо и не хочется ! Понятно что специально тянет время, так как уверен, что дадут ему всего лишь 3,5 года, из которых он почти год пробыл в СИЗО, а все остальное время ему просто зачтут и все ! Вот такое СМЕШНОЕ НАКАЗАНИЕ ожидает Мусина, руководившего Татфондбанком, из которого исчезло 120 миллиардов !!!
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