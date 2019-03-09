Гроб у мэрии Самары помог снизить цены на рынке ритуальных услуг

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В Самаре констатируют возвращение конкуренции на рынок ритуальных услуг. Цены же снизились в два раза.

«Вот, раньше цена была от 25 тысяч рублей за похороны. Сейчас от 10—12 тысяч рублей», — приводит канал «360°» слова депутата собрания представителей Красноярского района Самарской области Азата Туймасова.

По его словам, на рынке ритуальных услуг появились новые компании, а вместе с ними и «здоровая конкуренция».

Скандал вокруг сферы ритуальных услуг в Самарской области разгорелся в конце февраля. Женщина привезла гроб с телом своего мужа к зданию мэрии, поскольку она не смогла его похоронить. Захватившая монополию на рынке компания не дала провести церемонию из-за того, что она обратилась к конкурентам.

Напомним, что городские власти также изменили тарифы на ритуальные услуги.