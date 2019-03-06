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Власти Самары утвердили новые тарифы на ритуальные услуги

10:41, 06.03.2019
Власти Самары утвердили новые тарифы на ритуальные услуги
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Администрация Самары внесла изменения в постановление, определяющее стоимость ритуальных услуг по гарантированному перечню. С 1 февраля указанные услуги оцениваются в 5 946,47 рубля.

В перечень входят следующие услуги:

предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения — 1 052,7 рубля;

перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 669,69 рубля;

погребение — 4 224,08 рубля.

Оформление документов, необходимых для погребения, будет производиться бесплатно, передает портал «Волга Ньюс».

В то же время МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» предлагает несколько пакетов услуг по погребению разной стоимости, где цена минимального составляет 12 610 рублей.

БизнесУслуги
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