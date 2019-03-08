Минниханов поздравил татарстанскую лыжницу Христину Мацокину с золотой медалью Универсиады

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил татарстанскую лыжницу Христину Мацокину с золотой медалью, которую она завоевала в смешанном командном спринте на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

«Нам, татарстанцам, особенно приятно, что свой вклад в российское золото внесла лыжница Христина Мацокина, которая учится и тренируется в Татарстане. Пару дней назад она завоевала серебро в индивидуальном лыжном спринте, а сегодня покорила высший пьедестал», — написал президент РТ в поздравлении.

Телеграмма также направлена президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, президенту Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшату Фардиеву, члену президиума Федерации лыжных гонок России, главному тренеру сборных команд РТ Эдуарду Галееву и ректору Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Юсупу Якубову, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина, представляющая Татарстан, завоевали золотые медали в смешанном командном спринте классическим стиле.

