Арсен Венгер может занять руководящую должность в ФИФА

Бывший главный тренер футбольного лондонского клуба «Арсенал» Арсен Венгер может возглавить отдел технического развития Международной федерации футбола (ФИФА).

Французский специалист уже получил предложение по поводу назначения на новую должность. Предполагается, что Венгер будет отвечать за изменения правил игры в футбол, технологические инновации и вопросы судейства, пишет Le Parisien.

Добавим, Венгер покинул «Арсенал» в прошлом году после 22 лет работы в качестве наставника английской команды.

Напомним, ранее Сбербанк назвал число вернувшихся в Россию после ЧМ-2018 иностранных болельщиков.