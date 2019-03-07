Сбербанк назвал число вернувшихся в Россию после ЧМ-2018 иностранных болельщиков

Каждый десятый иностранец, который впервые приехал в Россию во время чемпионата мира по футболу 2018 года, впоследствии вернулся в страну еще раз.

Так, в июне в России находились 1,17 млн иностранцев. Из них 555 тыс. посещали страну до ЧМ, 265 тыс. приехали впервые, но не на турнир. Еще 351 тыс. прибыли на чемпионат.

В июле было 1,08 млн иностранных туристов, из них 433 тыс. впервые приехавших. Таким образом, впервые посетили Россию во время ЧМ около полумиллиона туристов, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков Сбербанка.

Напомним, что на 31 декабря 2018 года более пяти тысяч иностранных граждан, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018 по паспорту болельщика (Fan ID), оставались в России нелегально.