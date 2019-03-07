СМИ: Володин прервал выступление Орешкина из-за его высказываний о Госдуме
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина в нижней палате парламента из-за его «кулуарных высказываний» о депутатах ГД.
По словам одного из источников The Bell, Орешкин говорил, что в Госдуме нет компетенции. Также, по его мнению, депутаты ничего не решают сами, а только выполняют указания Кремля.
Другой собеседник отметил, что у Володина и Орешкина не было никаких сущностных конфликтов.
Напомним, вчера Володин прервал выступление Орешкина на правительственном часе в парламенте и перенес выступление на конец марта или начало апреля. Сам Орешкин, комментируя ситуацию, заявил, что эмоциональность Володина связана с масштабностью задач и не очень хорошими показателями экономической динамики по итогам 2018 года.
Повторный «правительственный час» с Орешкиным может пройти 10 апреля.ОбществоВласть
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