Повторный «правительственный час» с Орешкиным может пройти 10 апреля

Повторный «правительственный час» в Госдуме с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным может пройти 10 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Напомним, сегодня Володин прервал выступление Орешкина на правительственном часе в парламенте и перенес выступление на конец марта или начало апреля.

Сам Орешкин, комментируя ситуацию, заявил, что эмоциональность Володина связана с масштабностью задач и не очень хорошими показателями экономической динамики по итогам 2018 года.