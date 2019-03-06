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Волгоградский депутат заявил, что пенсию в 8 тысяч рублей получают только «алкаши и тунеядцы»

21:52, 06.03.2019 4
Волгоградский депутат заявил, что пенсию в 8 тысяч рублей получают только «алкаши и тунеядцы»
Фото: скриншот

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев на заседании заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают только «тунеядцы и алкаши». Его слова приводит портал «Высота 102».

По его словам, они сами виноваты в своем материальном положении.

«Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком», — сказал он.

Набиев отметил, что те, кто «работал нормально», получают пенсии в размере 20-25 тысяч рублей и более.

Ранее стало известно, что в январе 2019 года реальный размер средней ежемесячной пенсии в России увеличился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний размер назначенных пенсий в прошлом месяце составил 14 102 рубля. За год его рост составил 5,8%.

ОбществоВласть
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    Я 40 лет отпахал на речном флоте механиком не пью (пенсия 14 т.р) Жена так же со мной проводником (пенсия 8600р. не пьют. У всех капитанов так же.
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  • Анонимно 06 марта
    я тридцать три года имею трудовой стаж, пенсию мне насчитал родной пенсионный 11 тыс. рубликов (((...не пила и не курила и не алкаш!!!
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  • Анонимно 06 марта
    этот Гасан берега попутал!!!
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  • Анонимно 07 марта
    На сколько я знаю у тех кто работал в колхозах и совхозах совсем маленькая пенсия. Человек вообще не знает о чем говорит.
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