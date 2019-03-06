Волгоградский депутат заявил, что пенсию в 8 тысяч рублей получают только «алкаши и тунеядцы»

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Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев на заседании заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают только «тунеядцы и алкаши». Его слова приводит портал «Высота 102».

По его словам, они сами виноваты в своем материальном положении.

«Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком», — сказал он.



Набиев отметил, что те, кто «работал нормально», получают пенсии в размере 20-25 тысяч рублей и более.

Ранее стало известно, что в январе 2019 года реальный размер средней ежемесячной пенсии в России увеличился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний размер назначенных пенсий в прошлом месяце составил 14 102 рубля. За год его рост составил 5,8%.