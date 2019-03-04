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Росстат: в январе реальный размер пенсий вырос на 0,8%

18:49, 04.03.2019 1
Росстат: в январе реальный размер пенсий вырос на 0,8%
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В январе 2019 года реальный размер средней ежемесячной пенсии в России увеличился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний размер назначенных пенсий в прошлом месяце составил 14 102 рубля. За год его рост составил 5,8%, говорится в материалах Росстата.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года реальный размер назначенных пенсий в России также вырос на 0,8%. А если учитывать единовременную выплату пенсионерам в 2017 году, то реальный размер пенсий упал на 2,4% по отношению к предыдущему году.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 марта
    Спасибо Родине за нашу "счастливую" старость!
    Когда я был маленьким, то благодарил ее же за счастливое детство.
    Видимо я очень счастливый человек)))
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