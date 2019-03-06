Минсельхоз Чувашии объяснил рост цен на хлеб экспортом зерна из России

Россия активно наращивает экспорт зерна, что влечет за собой рост цен на него и на внутреннем рынке. В итоге производителям также приходится повышать цены на хлеб.

В Минсельхозе Чувашии рассказали, что около года назад зерно стоило 5—7 рублей за кг. Теперь же пшеница третьего класса оценивается в 13,5 рубля, передает ГТРК «Чувашия».

Директор хлебозавода №1 рассказала, что из-за вынужденного повышения цен от продукции предприятия стали отказываться покупатели. Она намекнула, что власти республики должны помочь, чтобы сохранить производство.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил: республика готова поддержать хлебопеков, но выделить деньги коммерческим организациям напрямую из бюджета невозможно.

«Но у нас есть Фонд развития промышленного производства. Те предприниматели, которые хотят заниматься хлебопроизводством, мы всегда рассматриваем документы и смотрим, как они могут, взяв на себя ответственность, реализовать тот или иной проект», — передает его слова телеканал.

Напомним, что в январе производители уже предупреждали о возможном росте цен на хлеб на 6—7%.

При этом за весь 2018 год хлеб подорожал менее, чем на 1%. По крайней мере так утверждают в Минсельхозе РФ.