По делу экс-главы Удмуртии дал показания бывший премьер-министр региона

В суде Ижевска по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева опросили главного бухгалтера Министерства транспорта Лилию Кузнецову и бывшего премьер-министра региона Виктора Савельева.

В частности, Савельев рассказал, что ничего не знает о каких-либо взятках, которые мог получать Соловьев. Он отметил, что бывший глава Удмуртии хотел назначить замминистра транспорта, своего тезку Александра Соловьева министром финансов Удмуртии.

«Я был категорически против, я немного знал его историю, все мы друг с другом общаемся. Слава богу, что глава тогда услышал меня»,— сообщил Савельев.

Напомним, что в Удмуртии рассматривается уголовное дело в отношении экс-главы республики Александра Соловьева. Он обвиняется в получении взятки в 139 млн рублей.

Ранее показания по делу уже дал бывший замминистра транспорта УР Александр Соловьев. Он подробно поведал о том, как шла подготовка и передача денег. Его следствие считает предполагаемым посредником.

Руководитель ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) Александр Забарский рассказал в суде, что не мог не дать взятку бывшему губернатору.