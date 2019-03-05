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Татарстанская сноубордистка Милена Быкова завоевала серебро на Универсиаде-2019

12:49, 05.03.2019
Татарстанская сноубордистка Милена Быкова завоевала серебро на Универсиаде-2019
Фото: instagram.com/milenabykova

Российская сноубордистка Милена Быкова, выступающая за Татарстан, выиграла серебряные медали в параллельном гигантском слаломе на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске.

Милена проиграла победительнице Чо Хе Рим из Южной Кореи всего 0,26 секунды. А еще одна российская сноубордистка, Наталья Соболева, замкнула тройку призеров.

Ранее россиянин Антон Енджиевский завоевал серебро в суперкомбинации на Универсиаде-2019.

Спорт Татарстан
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