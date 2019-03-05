Росздравнадзор изымет из обращения еще один препарат от кашля с фенспиридом

Росздравнадзор принял решение изъять с российского рынка лекарственный препарат от кашля «Эриспирус», в том числе таблетки и сироп. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства

Препарат содержит вещество фенспирид, которое, предположительно, может негативно повлиять на работу сердце. По аналогичной причине ранее были отозваны лекарства от кашля «Эреспал» и «Эпистат».

Напомним, ранее Минздрав РФ заявил, что в аптеках продаются более 15 лекарств с фенспиридом.