В 2018 году инвестиции в Россию выросли на 4,3%

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По итогам 2018 года инвестиции в основной капитал в России составили 17,5 трлн рублей. Это на 4,3% больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в докладе Росстата.

Изначально Минэкономразвития РФ прогнозировало рост инвестиций на 2,9%.

Ранее сообщалось, что в 2018 году инвестиции россиян на фондовом рынке превысили 2 трлн рублей. Это в два раза больше, чем в 2017 году.