Во вторник цены на нефть незначительно выросли

Фото: Максим Платонов

Трейдеры обратили внимание на ежемесячный отчет ОПЕК о состоянии нефтяного рынка, который был опубликован во вторник. Кроме того, они продолжали оценивать вероятность того, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти на своей встрече, которая состоится 1 июня.

На лондонской бирже ICE Futures стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила 83,47 доллара за баррель к 8.15 утра по московскому времени. Это на 0,11 доллара, или на 0,13%, выше, чем на момент закрытия предыдущих торгов.

На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне подорожали на 0,1 доллара, или на 0,13%, до 79,22 доллара за баррель к этому времени.

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Разиль Самигуллин