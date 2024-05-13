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Банк России опубликовал курс валют на 14 мая

16:47, 13.05.2024
Банк России опубликовал курс валют на 14 мая
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 14 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.

Так, цена юаня осталась неизменной, доллар опустился в цене на 0,19 рубля, евро также подешевел на 0,1 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,62 рубля;
  • доллар 91,63 рубля;
  • евро 98,85 рубля.

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Рената Валеева
Экономика

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