Банк России опубликовал курс валют на 14 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 14 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.
Так, цена юаня осталась неизменной, доллар опустился в цене на 0,19 рубля, евро также подешевел на 0,1 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,62 рубля;
- доллар 91,63 рубля;
- евро 98,85 рубля.
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