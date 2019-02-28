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В 2018 году инвестиции россиян на фондовом рынке превысили 2 трлн рублей

16:41, 28.02.2019
В 2018 году инвестиции россиян на фондовом рынке превысили 2 трлн рублей
Фото: Илья Репин

По итогам 2018 года инвестиции россиян на фондовом рынке превысили 2 трлн рублей. Это в два раза больше, чем в 2017 году, говорится в исследовании, проведенном Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

Также в прошлом году от граждан на брокерские счета без учета индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) поступил 1 трлн. Это позволило увеличить общую сумму активов до 1,5 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Ранее число частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи достигло 2 млн человек.

ЭкономикаИнвестиции
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