За первые четыре месяца 2024 года в консолидированный бюджет региона поступило 13,6 млрд рублей акцизов

За первые четыре месяца 2024 года в консолидированный бюджет региона поступило 13,6 млрд рублей акцизов. Это составляет 31,7% от плановых назначений. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Татарстана.

Поступления распределяются следующим образом:

1,4 млрд рублей — акцизы на алкоголь;

1,5 млрд рублей — акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам;

4,1 млрд рублей — акцизы на пиво;

6,6 млрд рублей — акцизы на нефтепродукты.

Деньги от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение. Они направляются на финансирование дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Инициатором проекта выступил президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков, поступившие в бюджет Республики Татарстан по состоянию на 30 апреля 2024 года, составили 304,15 млн рублей.

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Разиль Самигуллин