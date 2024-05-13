Экспортные перевозки зерна в направлении портов выросли более чем на 10% с начала года

Фото: Максим Кокунин

С января по апрель 2024 года экспорт зерна в направлении российских портов вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за четыре месяца погружено 5,1 млн тонн зерна, что на 564,7 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Наибольший объем зерна отправили в порты Юга — 4,8 млн тонн (+5,6%). В адрес портов Дальнего Востока было отправлено 76 тыс. тонн (+48,3%), в направлении портов Северо-Запада — 233 тыс. тонн (рост в 15 раз).

В направлении погранпереходов перевезли 2,7 млн тонн зерна (+2,3%). Всего на сети железных дорог за данный период погрузили 11 млн тонн, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Лидерами по объемам стали Курская, Саратовская и Волгоградская области. В Курской области погрузили 1,03 млн тонн зерна (плюс 22,1% к аналогичному периоду прошлого года), в Саратовской — 855 тыс. тонн зерна (плюс 12,2%), а в Волгоградской — 785 тыс. тонн (плюс 24%).

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