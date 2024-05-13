Банк «Точка» выплатил клиентам заблокированные в «Киви банке» 8 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Клиенты АО «Точка», работавшие на базе банковской лицензии «Киви банка» и чьи деньги на счетах оказались заморожены после отзыва у него лицензии, получили выплаты. Общая сумма выплат составила 8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении «Точки».

Всего выплаты получили около трех тысяч предпринимателей. Их «зависшие» на счетах в «Киви банке» суммы не покрывались выплатами от Агентства по страхованию вкладов или покрывались только частично.

Механизм выкупа был следующим: «Точка» приобрела у своих клиентов права требования к «Киви банку» и взяла на себя риски последующего взыскания этих сумм. Выплаты поступали на счета, открытые на лицензии банка «Точка». Если остаток на счете был в иностранной валюте, то выплата поступала в рублях по курсу ЦБ РФ, актуальному на 21 февраля — дату отзыва лицензии «Киви банка». Первые выплаты начались 5 марта.

Генеральный директор «Точки» Андрей Завадских подчеркнул, что решение о выплатах было уникальным для банковской сферы. Поэтому команде «Точки» пришлось в кратчайшие сроки придумать и запустить сложный процесс уступки прав требований к «Киви» и выплат клиентам, чтобы восстановить работу их бизнеса.

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Рената Валева