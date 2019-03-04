Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиаде

Российские биатлонистки завоевали все медали в индивидуальной гонке на 15 километров в рамках Всемирных студенческих игр в Красноярске.

Победительницей стала Наталья Гербулова (на постере), показавшая результат 46 минут 10,6 секунды. При этом она допустила три промаха. Серебро завоевала Екатерина Мошкова, бронзу — Елена Чиркова, передает «Интерфакс».

Российская сборная возглавляет медальный зачет. Всего российские спортсмены завоевали 21 награду, в том числе семь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей.

Универсиада в Красноярске продлится до 12 марта.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин дал старт XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске 2 марта.