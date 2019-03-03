В футболе принято новое правило относительно игры рукой

Международный совет футбольных ассоциаций утвердил новую редакцию правила, которое регламентирует игру рукой, сообщает Russian.rt.

Теперь в случаях непредумышленной игры рукой, в результате которой был забит мяч или отдана голевая передача, взятие ворот не будет засчитываться. Новые правила начнут действовать с 1 июня 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ займется финансированием внедрения паспорта болельщика (Fan ID) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и в финале Олимп-Кубка России по футболу, сообщает ТАСС. Такое заявление сделала глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева.