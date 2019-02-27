Правительство РФ выделит деньги на внедрение паспорта болельщика на матчах Российской премьер-лиги

Правительство РФ займется финансированием внедрения паспорта болельщика (Fan ID) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и в финале Олимп-Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделала глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева.

Напомним, ранее сообщалось, что более пяти тысяч иностранных граждан, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018 по паспорту болельщика (Fan ID), остаются в России нелегально. «На 31 декабря прошлого года граждан, которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тыс., но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысячи. Мы проводим мероприятия, направленные на их выявление, я надеюсь, что все они к 30 марта будут выдворены», — цитировало ТАСС замруководителя миграционного управления МВД РФ Андрея Каюшкина.